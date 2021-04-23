Погода в Красноярске на 24 апреля 2021: ожидаются небольшой дождь и +8 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск наконец-то возвращается долгожданное потепление. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 24 апреля 2021 года.

Так, субботу, 24 апреля, по данным гидрометцентра, в Красноярске ожидается днем до +8 градусов. Будет довольно пасмурно, пройдут небольшие дожди. Синоптики ожидают порывы северо-восточного ветра – до 3 метро в секунду.

Ночью похолодает до +1 градуса. Погода останется пасмурной – дождь немного усилится, но ветер стихнет до 1 метра в секунду. Атмосферное давление – 745-747 мм рт.ст.

По данным Яндекс. Погоды, в субботу днем будет пасмурно, но без осадков, а воздух прогреется до +8 градусов. Вечером пойдет снег, несмотря на +6 градусов.

Ночью температура опустится до +1 градуса, а снег усилится. Порывы ветра – около 4 метров в секунду днем и практически полный штиль ночью. Атмосферное давление в течение дня – 742-745 мм рт. ст.