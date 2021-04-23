В Красноярске водитель ВАЗа проехал на «красный» и протаранил «скорую» с маячками, есть пострадавшие

Фото: скриншот из видео

В Красноярске водитель ВАЗа на скорости протаранил машину «скорой помощи». Как сообщают в ГИБДД, в результате аварии пострадали несколько человек. Уже установлено, что автолюбитель на легковушке проехал на запрещающий сигнал светофора.

ЧП случилось вечером 22 апреля и попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения. Скорая ехала с включенными спецсигналами и, проезжая перекресток, столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ, влетевшим в неё на высокой скорости. Водитель легковушки нарушил правила ДТП и не остановился, перед запрещающим знаком светофора.

На кадрах видно, что удар был очень сильным – машина скорой помощи подпрыгнула, перевернулась и прокрутилась на боку несколько раз. ВАЗ остался на четырех колесах, но с разбитой передней частью автомобиля.

В результате аварии пострадал пассажир легковушки, водитель скорой помощи и два пассажира спецавтомобиля. Участникам аварии крупно повезло, они отделались довольно легкими травмами.

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, но уже известно, что автолюбитель на ВАЗе привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.