В Красноярске восстановят асфальт на дорогах за 200 миллионов рублей

Красноярцев просят сообщать по телефону 005 о дорогах, нуждающихся в ремонте Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начались работы по восстановлению поврежденного за зиму асфальта. Как сообщает мэрия, при корректировке бюджета на это заложили 200 миллионов рублей. Ремонт будет проводиться в рамках содержания улично-дорожной сети.

- Работы будут проводить по традиционной технологии укладки асфальта. Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие. Как только на улице потеплеет, приступят к укладке нового асфальта. Подходящая погода ожидается уже в эти выходные. Сейчас восстановление асфальта в городе будет проходить повсеместно. Обследованы практически все дороги, - рассказывают в администрации.

В первую очередь ремонту подлежат самые проблемные участки, где были обнаружены ямы и выбоины, влияющие на безопасность движения.

В этом году на восстановление потратят 200 млн рублей. Власти считают, что этого должно хватить, для поддержания в нормальном состоянии те дороги, которые не попали в план более масштабных ремонтов.

Жителей Красноярска просят обращаться по телефону 005, если они обнаружили участки дорог, требующие ремонта