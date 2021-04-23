Пьяный житель Красноярского края покусал сотрудника ГИБДД и поехал в колонию строгого режима

Сорудник ГИБДД серьезно пострадал Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе Красноярского края местный житель покусал сотрудника ДПС. Как сообщают в ГИБДД, у госавтоинспектора остались серьезные рваные раны после встречи с мужчиной.

Всё произошло в мае прошлого года. Сотрудники ДПС дежурили в поселке Таежный, когда увидели на общей дороге мотоблок, едущий зигзагами с выездом на встречку. Госавтоинспекторы поспешили задержать водителя, но тому такая затея совсем не понравилась. Он стал сопротивляться и набросился на одного из полицейских. В результате госавтоинспекторы его скрутили, но один из них серьезно пострадал. Пьяный водитель покусал его руки, что остались серьезные рваные повреждения.

В это время приятели водителя мотоблока не вмешивались в конфликт, а просто снимали на видео, чтобы выложить в соцсети. Но реакция сельчан была далеко не та, на которую они рассчитывали.

В полиции выяснилось, что пьяный водитель мотоблока совсем недавно освободился из мест лишения свободы. В его отношении вновь возбудили уголовное дело, но уже по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.