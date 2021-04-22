Участники конкурса «Сиреневый день» рассказали, почему им так нравится сирень

Рисунок Ильи Чумилина

На сайте «Комсомолки» продолжается голосование за участников конкурса «Сиреневый день», который проводится в рамках большого проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда».

В этом году это мероприятие проводится уже пятый раз. В юбилейный год планируется высадить 250 кустов сирени, из них 25 – в детских садах, победивших в конкурсе рисунков. Более 600 ребят пожелали принять в нем участие. Каждый из них нарисовал сирень. У каждого она своя – синяя, фиолетовая, сиреневая, красная, розовая. Растет, цветет, благоухает.

Расскажем, что ответили юные художники на вопрос: «За что вы любите сирень?».

Воспитанник детского сада №8 Илья Чумилин: «Я маме дарил букет сирени. Мама сильно обрадовалась, обняла и поцеловала меня. Мне было очень приятно, что мама обрадовалась.

Олег Бузин из детского сада №9: «Ждем, когда зацветет сирень, почувствовать ее аромат и полюбоваться ее цветками».

Рисунок Олега Бузина

Напоминаем, голосование за рисунки участников конкурса стартовало 19 апреля и продлится по 26 апреля.

Победят 5 детских садов или центров, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ.

Итоги подведем 30 апреля. Приз для победителей – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад) и дипломы ребятам. Подарки и дипломы вручим с 10 по 20 мая 2021 года.

Один детский сад из числа победителей будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который запланирован на 14 мая.

Более подробно прочитать про условия конкурса, посмотреть положение и подать заявку на участие можно по этой ссылке.