В Красноярском крае еще 10 человек скончались от коронавируса за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 116 человек. В общей сложности коронавирусом в регионе заразились 69 422 человека. Темп прироста заболеваемости за сутки, по данным краевого Роспотребнадзора, составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровлений. За сутки от ковида излечились еще 102 пациентов. За все время в Красноярском крае после коронавируса выздоровели и выписались из больниц 64 031 человек.

Вместе с тем, число летальных случаев не опускается. За сутки жертвами COVID-19 стали еще 10 человек. С начала пандемии от коронавируса в крае погибли 3 416 человека.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 533 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 143 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 597 157, из них за последние сутки 3 942, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора Красноярского края.