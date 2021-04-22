Погода в Красноярске на 23 апреля 2021: ожидается потепление до +9 и солнце Фото: Мария ЛЕНЦ

В город, наконец, приходится тепло и даже появится солнце. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 23 апреля 2021.

Так, по данным гидрометцентра, в 23 апреля в Красноярске потеплеет до +9 градусов. Пятница будет самым теплым днем недели. Местами сквозь тучи проглянет солнце. Однако без осадков не обойдется. Синоптики обещают небольшой дождь. Вместе с потепление в Красноярск придет ветер с порывами до 4 метров в секунду.

Ночью похолодает до 0 градусов, а осадки прекратятся. Ветер же ослабнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток – 752-755 мм рт.ст.

По данным Яндекс. Погоды, в пятницу будет тепло до +8 градусов и солнечно весь день. Осадков не ожидается, а единственное, что сожжет испортить настроение красноярцев – это ветер. Синоптики ожидают порывы до 5 метров в секунду.

Плюсовая температура сохранится и ночью – до +2 градусов. Ветер стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток – 755-757 мм рт.ст.