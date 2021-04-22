Банк Уралсиб сообщает о результатах деятельности за 2020 год в соответствии с МСФО

Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год, капитал банка увеличился на 2 млрд рублей до 96,4 млрд рублей, активы выросли на 60,6 млрд рублей и составили 505,6 млрд рублей, по сравнению с 445,0 млрд рублей на начало отчетного года.

Чистая прибыль банка за 2020 год составила 173 млн рублей, что обусловлено применением консервативной оценки рисков, связанных с негативным влиянием пандемии на условия финансово-хозяйственной деятельности.

Несмотря на сложные экономические условия, в 2020 году банк продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Успешные результаты деятельности банка на фоне пандемии нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В 2020 году агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило банку рейтинг «ВВВ+», подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до «Позитивного». Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ-».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг АКРА «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».