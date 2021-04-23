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Общество23 апреля 2021 1:20

В Красноярске на выходных ожидаются дожди и потепление до +8 градусов

Синоптики составили прогноз погоды на грядущие выходные в Красноярске
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске на выходных ожидаются дожди и потепление до +8 градусов

В Красноярске на выходных ожидаются дожди и потепление до +8 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, по данным гидрометцентра, в субботу, 24 апреля, в дневное время воздух прогреется до + 8 градусов. Несмотря на теплую погоду, будет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Ожидаются порывы ветра до 3 метров в секунду.

Ночью заморозков не будет, температура опустится до +1 градуса. Однако усилится дождь, а к нему прибавится и снег. Ветер немного стихнет – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление – 746-747 мм рт.ст.

В воскресенье, 25 апреля, погода принципиально не поменяется. Днем столбик термометра вновь поднимется до +8 градусов. Солнечной погоды можно не ждать, а временами вновь будет идти небольшой дождь. Немного усилится ветер. Порывы составят около 4 метров в секунду.

Ночью похолодает до +1 градуса, но осадки, наконец, прекратятся. Полностью стихнет и ветер. Синоптики обещают полный штиль. Атмосферное давление – около 746 мм рт.ст.