На 3 года осудили петербуржца, ограбившего магазин в центре Красноярска

Фото: скрин из видео МВД по Красноярскому краю

Все случилось еще в апреле 2020 года. Около двух часов ночи в один из магазинов центра Красноярска ворвался молодой человек. Он начал угрожать продавцу осколком стекла, после чего забрал деньги и продукты. Добычей мужчины стали 23 тысячи рублей, семечки и энергетик.

На место сразу же выехали оперативники и со слов продавца составили фоторобот. Подозреваемого задержали быстро. Им оказался 22-летний парень, который приехал в Красноярск из Санкт-Петербурга. Он пояснил, что на деньги с разбоя хотел снять квартиру.

Следствие длилось почти год. И 22 апреля полиции сообщила, чем закончилось расследование.

- Центральный районный суд г. Красноярска, рассмотрев материалы уголовного дела, возбужденного следователями МУ МВД России «Красноярское» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», назначил молодому человеку наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, - передают в МВД по Красноярскому краю.