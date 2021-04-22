В Красноярском крае за 5 лет с помощью ЭКО родилось почти 2 тысячи детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» федерального нацпроекта «Демография». В его рамках проводится лечение супружеских пар с бесплодием методом ЭКО бесплатно – за счет средств ОМС.

Показанием для лечения методом ЭКО являются все виды бесплодия, кроме суррогатного материнства и донорства. Так, лишь в 2020 году в крае провели 1447 лечебных циклов ЭКО. Было зарегистрировано 343 беременности и родилось 411 детей. За 5 лет благодаря ЭКО на свет появилось 1768 детей.

В 2021 году планируется пролечить 1550 пациентов с бесплодием – как на территории Красноярского края, так и за его пределами – в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

Для организации направления на лечение методом ЭКО необходимо обратиться к лечащему врачу акушеру-гинекологу. Подробный алгоритм действий можно посмотреть здесь.