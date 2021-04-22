В Красноярске дорожные полицейские тайно проследили за 81-м автобусом

Фото: ГИБДД Красноярска
Напомним, что накануне водитель 81-го маршрута на 9 мая в Северном проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка. Уже 22 апреля госавтоинспекторы решили проследить за другими водителями маршрута.
Дорожные полицейские ехали следом в гражданской одежде, параллельно снимая процесс слежки на фото и видео. На конечной остановке полицейские подходили к шоферу и показывали ему снятые нарушения. Всего против 49-летнего мужчины было составлено 8 административных материалов.
- Красноярские автоинспекторы ведут ежедневную работу по контролю за обеспечением безопасности пассажирских перевозок. В текущем году выявлено уже более 2 тысяч нарушений ПДД водителями общественного транспорта, - добавили в пресс-службе красноярской госавтоинспекции.
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Водитель автобуса 81 маршрута проехал на красный сигнал светофора. Впереди через пару десятков метров от светофора была остановка.(подробнее)