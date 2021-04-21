В Красноярске школьник попал под колеса маршрутного автобуса. Фото: ГИБДД

В Красноярске 8-летний школьник попал под маршрутный автобус. Произошло это накануне, 20 апреля, на улице 9 мая. По предварительной версии, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в ГИБДД города, водитель автобуса 81 маршрута проехал на красный сигнал светофора. Впереди через пару десятков метров от светофора была остановка. Видимо, решил проскочить через переход, не снижая скорости.

В это время на тротуаре возле перехода стояли два мальчика, один из них с самокатом. Они дождались, пока для них загорится зеленый, и ринулись вперед. Не убедились, что дорога полностью для них безопасна. К сожалению, здесь у них на пути и оказался 56-летний водитель-нарушитель. Один из детей получил травмы, он находится в больнице.

Установлено, что виновник ДТП уже не в первый раз игнорирует светофоры, ему выписывали штраф за проект на запрещающий сигнал. Сейчас ему грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 5 тысяч рублей. И плюс родные пострадавшего ребенка могут выставить ему гражданский иск на возмещение морального вреда и лечения.

Госавтоинспекторы еще раз просят родителей объяснить своим детям правила безопасного перехода. Данного ЧП не случилось бы, если бы мальчики убедились, что автобус перед ними на дороге остановился и пропускает их.