С 29 апреля в Красноярском крае стартует пассажирская навигация по Енисею

Фото: instagram.com/dimitrov_k/

На своей странице в инстаграм, Димитров рассказал, что с конца октября все суда находились на зимнем отстое. При этом у каждого теплохода отремонтировали двигатель, насосы, освещение и электрооборудование.

Так, первые суда начнут курсировать уже через неделю – 29 апреля. Теплоходы «Иван Назаров» и «Заря-343» пойдут по Енисею – от Торгового центра до Усть-Маны.

instagram.com/dimitrov_k/

1 июня на скоростную линию Енисейск-Бор выйдут теплоходы проекта А 45-1. Их будет сразу три – «Михаил Годенко», «Красноярск» и «Енисейск». Также курсировать начнут «Сириусы» на воздушной подушке. Они появятся линиях Ярцево-Кривляк-Майское и Ярцево-Фомка-Нижнешадрино.

Навигация в Дудинку стартует 10 июня. На север пойдут «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов». Планируется, что они совершат 40 рейсов.

- На каждом из теплоходов, которые выйдут в рейс в этом сезоне, создан резерв одноразовых масок, перчаток и антисептиков. Если окажется, что на борту есть пассажир с симптомами COVID-19, его разместят в специально оборудованное изолированное помещение, - добавил Константин Димитров.