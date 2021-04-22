В Ленинском районе Красноярска украсят две кольцевые развязки

Фото: мэрия Красноярска

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, благоустройство затронет кольца на улицах Говорова и Шевченко, а также на въезде в город со стороны «КрасТЭЦ» – у знаменитой развязке «Глобус». Специалисты начнут оформлять проекты уже на этой неделе.

Особое внимание будет уделено подбору растений. В мэрии обещают, что он будет особенно тщательным, так как хорошо прижиться в центре оживленной дороги и не завянуть, могут далеко не все культуры.

Напомним, что благоустройство колец в Красноярске началось 3 года назад.

- Элементы геопластики, стелы, современные растения, композиции из природных материалов и другие элементы современного ландшафтного дизайна появились за это время на развязках Предмостной площади, ул. Биатлонная, ул. Вавилова, ул.9 мая, ул. Игарская и других. Работа будет продолжена, - добавляют в городской администрации.

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