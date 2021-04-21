Билет за 3 миллиона рублей: через Красноярск пройдет самый дорогой железнодорожный тур

Через Красноярск пройдет самый дорогой железнодорожный тур. Фото: "РЖД Тур"

Через Красноярск пройдет самый дорогой железнодорожный тур в стране. Он лежит через всю Россию – от Москвы до Владивостока по Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям. Билеты уже поступили в продажу, сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на «РЖД Тур». В поезде 4 класса вагонов – от «гранд люкс» до «президентский люкс плюс». Самая дешевая стоимость тура – 1,35 миллиона рублей, самая дорогая – 2,93 миллиона.

Итак, что же путешественникам предлагают организаторы за такие большие деньги. Начнем с того, что продлится тур 26 дней. В путь необычный поезд отправляется с 1 июля. Остановки – во всех крупных городах. Там пассажирам предложат экскурсии. В любом городе найдутся свои достопримечательности. Например, в Красноярске туристов ждет поход на «Столбы», поездка по городу и «Бобровый лог».

Питание – в вагоне-ресторане. Развлекательные мероприятия в пути. Одна ночь во Владивостоке – и назад.