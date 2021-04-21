В Дудинке на заместителя главы города завели уголовное дело. Фото: СК на транспорте

В Дудинке на заместителя главы города завели уголовно дело по факту превышения должностных полномочий. Выявили преступление сотрудники Управления ФСБ по краю. Расследование ведет СК на транспорте. Вот что известно по данному случаю на этот момент. 5 августа 2019 года подозреваемая заключила контракт с компанией «Энергоспецстрой» на строительство моста в поселке Волочанка на сумму более 13 миллионов рублей.

Строительство объекта было завершено в 2020 году. Однако выяснилось, что он не соответствует проектной документации. Мост был возведен с такими нарушениями, что представляет угрозу для местных жителей. И чиновница знала об этом. Тем не менее, акты выполненных работ подписала. На основании этих актов подрядчику из бюджета города были перечислены все деньги, обозначенные в контракте.

В настоящее время замглавы Дудинки находится под домашним арестом, ей предъявлено обвинение, идет следствие.