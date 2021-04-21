В Красноярском крае еще 118 человек заразились коронавирусом за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 118 человек. В общей сложности коронавирусом в регионе заразились 69 306 человек. Темп прироста заболеваемости за сутки, по данным краевого Роспотребнадзора, составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровлений. За сутки от ковида излечились еще 99 пациентов. За все время в Красноярском крае после коронавируса выздоровели и выписались из больниц 63 923 человек.

Вместе с тем, число летальных случаев не опускается. За сутки жертвами COVID-19 стали еще 12 человек. С начала пандемии от коронавируса в крае погибли 3 406 человека.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 581 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 179 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 593 215, из них за последние сутки 4 166, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора Красноярского края.