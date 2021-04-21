БоГЭС за 1 квартал года выработала рекордное количество электроэнергии

Богучанская ГЭС. Фото: архив компании

Богучанская ГЭС установила рекорд выработки в 1 квартале 2021 года. В марте гидроэлектростанция произвела 1798,9 млн кВт/ч электроэнергии, что на 10,15% больше показателя за март 2020 года и на 7,5% больше рекордного показателя, установленного в декабре 2020 года.

16 марта 2021 зафиксирована работа Богучанской ГЭС с максимальной мощностью 2664 МВт, в сети находились 8 гидроагрегатов с установленной мощностью по 333 МВт. С момента пуска первых агрегатов в 2012 году по 1 апреля 2021 года Богучанская ГЭС произвела 106 452 млн кВт/ч электроэнергии.

По данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» в марте 2021 года в Красноярском крае произведено 5514,6 млн кВт/ч электроэнергии, потребление превысило 4 267,7 млн кВт/ч. Доля Богучанской ГЭС - более 32,6% выработки края и 42,1% потребления.

В первом квартале 2021 года Богучанская ГЭС произвела 5 087 млн кВт/ч и вышла на первое место по производству энергии среди ГЭС Красноярского края. Суммарная выработка ГЭС в январе-марте 2021 года увеличилась на 6,1% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 9 875,4 млн кВт/ч; доля Богучанской ГЭС - более 51,5%.

Такие производственные результаты обусловлены высокопрофессиональной работой коллектива станции, эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС и сложившейся водохозяйственной и ледовой обстановкой.

В марте 2021 года Енисейское БВУ установило режим работы Богучанской ГЭС со среднесуточными расходами 3600-4000 кубометров в секунду, что позволило подготовить Богучанское водохранилище к предстоящему половодью и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в энергосистеме Сибири. С начала 2021 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири (без учета влияния дополнительного дня високосного года) увеличилось на 4%.

По итогам первого квартала АО «Богучанская ГЭС» выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 1313,6 млн рублей, что на 1,82 млн больше, чем в 2020 году. Федеральный бюджет получил 1021 млн рублей (рост отчислений на 7,36%); в бюджет Красноярского края выплачено 251,4 млн. В местный бюджет в виде арендной платы за землю и земельного налога поступили 4,45 млн рублей; отчисления во внебюджетные фонды составили 36,68 млн рублей.