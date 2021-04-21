Самую мощную в Сибири подстанцию «Красноярская» реконструируют

Подстанции 500 кВ «Красноярская». Фото: архив компании

Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала модернизацию подстанции 500 кВ «Красноярская». От этого энергообъекта зависит электроснабжение города-миллионника Красноярска и одного из крупнейших в мире алюминиевых заводов, а также надежность транзита между восточной и центральной частями Объединенной энергосистемы Сибири.

На подстанции проведут ряд работ: изменят схему открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ, смонтируют современное коммутационное оборудование, обновят систему постоянного оперативного тока. Модернизация завершится в 2022 году.

В рамках реконструкции на ОРУ 500 кВ смонтируют два новых элегазовых выключателя и 24 компактных разъединителя полупантографного типа, которые характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками даже в сложных условиях сибирского климата. Коммутационное оборудование оснастят современными комплексами релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА) на микропроцессорной базе.

Кроме того, на подстанции смонтируют 36 трансформаторов тока, 24 трансформатора напряжения, 12 ограничителей напряжения, модернизируют систему собственных нужд, предназначенную для обеспечения бесперебойной работы устройств РЗА, систем телемеханики, аппаратуры дистанционного управления.

На ОРУ 500 кВ заходят четыре линии электропередачи сверхвысокого класса напряжения. Две из них связывают «Красноярскую» с подстанцией 500 кВ «Камала-1», расположенной на границе с Иркутской областью, еще две – с подстанцией 500 кВ «Енисей», которая является следующим «звеном» транзита электроэнергии в центральную часть Сибири.

Благодаря реконструкции количество секций шин подстанции 500 кВ «Красноярская» возрастет в 2 раза, что значительно увеличит гибкость схемы ОРУ 500 кВ. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей центральных районов Красноярского края и укрепить энергетические связи с Иркутской областью.