На участие в фестивале «МИР Сибири» - 2021 поступило более 300 заявок Фото: Мария ЛЕНЦ

На участие в XVII международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» - 2021 в Шушенском поступило уже 328 заявок. Из них 220 – от музыкантов и 108 – от мастеров. География конкурса включает 47 регионов России от Крымского полуострова до Сахалина. Настоящий творческий десант ожидается из Забайкалья и Республики Бурятии. Впервые в конкурсе будут участвовать Ставропольский край и Адыгея. О своем желании участвовать заявили музыканты из Румынии и Кыргызстана.

- Заявочная кампания этого года порадовала вовлеченностью фольклористов не только столичных городов, но и маленьких сел. Много коллективов и солистов будут впервые проходить наш конкурсный отбор, – делится впечатлениями координатор конкурса на присуждение этномузыкальной премии «МИРА» Татьяна Пирогова.

Отбор номинантов продлится до конца апреля. Принимать решение о составе финалистов будет авторитетное жюри фестиваля. Коллегию экспертов возглавляет этнограф, музыкант с мировым именем Сергей Старостин. Председатель мастерового конкурса – художник-керамист, профессор Красноярского государственного художественного института Александр Мигас.

Добавим, что пройдет фестиваль с 9 по 11 июля.