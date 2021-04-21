Из Красноярска в Египет запускают прямые авиарейсы Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Красноярска в Египет запускают прямые авиарейсы. Первый полет в расписании значится на 4 мая. Авиакомпания «Азур Эйр» рез в неделю планирует возить сибиряков в египетскую столицу и обратно (пока что это можно сделать только через Москву). А из Каира для туристов уже организуют доставку либо в Хургаду, либо в Шарм-эль-Шейх.

Как рассказала «ТВК Красноярск» директор турагентства «Эльмар» Дарья Телегина, стоимость путевок в формате «все включено» на 7 дней начинается от 55 тысяч рублей на одного человека. Туры будут на 7 и на 14 дней. А у красноярцев такой вопрос: что делать тем, кто уже приобрел билеты в Турцию? В настоящее время границу с соседом для туристов закрыли из-за резкого скачка коронавируса, не сгорят ли путевки совсем?

По предварительной информации от туроператоров, туры в Турцию можно будет перебронировать на Египет. Как это будет происходить, пока решается. Подробности обещают сообщить позднее. Известно только одно: нужно будет иметь при себе справку от отсутствии заболевания коронавирусом.