Есть работа! В России назвали самых привлекательных работодателей

Кому отдать свою трудовую? Решение принимается по многим параметрам. Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам международного исследования Randstad Employer Brand Research, которое помогает выявить наиболее популярных работодателей и тренды на кадровом рынке, «Норникель» был признан самым узнаваемым и привлекательным работодателем в металлургии.

В топ-5 лидеров отрасли также вошли «Алроса», НЛМК, РУСАЛ и ТМК.

В этом году в числе важнейших критериев хорошего работодателя респонденты отметили достойную оплату труда (78%), финансовую стабильность (78%), наличие возможностей для карьерного роста (60%), приятную рабочую атмосферу (59%) и интересные задачи (57%).

«Все больше молодых соискателей обращают внимание не на сиюминутные выгоды, а на устойчивость бизнеса и эффективность системы управления», — прокомментировала вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова.

«По сравнению с прошлым годом в списке базовых критериев оценки произошли небольшие изменения: интересная работа сместилась с третьего места на пятое, а финансовая стабильность прибавила в весе и по важности сравнялась с заработной платой», — говорит директор по маркетингу и продажам международной группы ANCOR Наталья Щербакова.

Напомним, «Норникель» традиционно занимает ведущие места в самых разных рейтингах, подготовленных по разным методикам и в разных странах, причем, много лет подряд. Это означает, что привлекательность компании для потенциальных сотрудников была и остается высокой.

Наша справка

В этом году в исследовании приняли участие 34 страны, на которые приходится 80% глобальной экономики. В каждой стране формируется выборка, отражающая мнение трудоспособного населения в возрасте от 18 до 65 лет: люди отвечают на вопросы о том, как они выбирают работу, как часто меняют ее, где ищут, на основании чего отдают предпочтение той или иной компании. В России в этом году были опрошены почти 14 тысяч человек.

Важно!

В связи с большой экологической программой компании «Норникель» нужны новые сотрудники, в частности, только в Норильске свыше 800 вакансий.