Ударил инспектора ДПС – получил 2,5 года колонии: жителя Красноярского края наказали за агрессию

Жителя Красноярского края наказали за агрессию Фото: ИВАНОВА Диана

На днях в Емельяновском районном суде вынесли приговор 31-летнему жителю Нижнеингашского района. 2 года 6 месяцев колонии общего режима плюс 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации – это наказание ему за насилие в отношение сотрудников дорожно-патрульной службы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, инцидент произошел еще в 2020 году. Экипаж ДПС находился на дежурстве, когда поступило сообщение, что на 14-м километре автотрассы Красноярск-Енисейск заметили водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Когда инспекторы нашли и остановили «Тойоту Ипсум», а затем потребовали предоставить документы, нарушитель разразился нецензурной бранью. А потом и вовсе несколько раз ударил и пнул одного сотрудника ДПС, изловчился и ударил его головой в лицо второго сотрудника. В конце концов его скрутили и угомонили.

Помимо 30-тысячного штрафа, автодебошир лишен водительских прав на 18 месяцев. Впрочем, они ему не скоро понадобятся.