Погода в Красноярске на 22 апреля 2021: ожидаются потепление до +5 и переменная облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

Постепенно в город возвращается потепление. Рассказываем, какой ожидается погода в Красноярске на 22 апреля 2021 года.

По данным гидрометцентра, в четверг, 22 апреля, ожидается потепление до +5 градусов. Также будет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Вернется и ветер, порывы составят около 4-5 метров в секунду.

Ночью нагрянут небольшие заморозки. Синоптики обещают похолодание до -3 градусов и переменную облачность. Ветер же ослабнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 752-756 мм рт.ст.

Яндекс. Погода обещает более приятную погоду. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Временами будет выглядывать солнце, а осадков не ожидается вовсе. Порывы ветра составят около 4-5 метров в секунду.

Похолодание вернется уже ночью – до -6 градусов. Однако ветер практически полностью успокоится. Атмосферное давление в течение – 752-756 мм рт.ст.