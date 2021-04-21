В Красноярске в кафе скрутили гражданина Турции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в кафе задержали иностранца. Не просто задержали – росгвардейцам пришлось применить силу, чтобы скрутить буйного посетителя. Он находился уже в таком состоянии опьянения, что просьбу успокоиться не понимал. По словам очевидцев он был из Турции. В общем, доставил гражданин сам себе хлопот, теперь придется давать ответ по полной.

Вот что удалось узнать об этой истории. Накануне, 20 апреля, днем мужчина пришел в кафе с дамой. Заказали алкоголь, закуску. Пробыли достаточно долго. И чем больше 45-летний гражданин принимал градусы, тем беспокойнее он себя вел. Стал комментировать вслух других обедавших там посетителей. Когда ему сделали замечание, полез в драку.

В конце концов сотрудники кафе вызвали росгвардейцев. Дебошира доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств. К слову, куда делась дама сердца, которую он привел на обед, и кто она была такая, не уточняется.