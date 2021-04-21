В Минусинске хозяин дома убил зашедшего к нему вора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске следователи разбираются с преступлением, которое произошло в минувшую пятницу 16 апреля. Там было совершено убийство, но каковы были истинные мотивы – преднамеренное или самооборона?

Предварительная версия такова: 69-летний подозреваемый находился у себя дома. Входная дверь его квартиры не была заперта. И в какой-то момент в помещение вошел незнакомый непрошенный гость. Мужчина был сильный, намного моложе хозяина дома и в состоянии алкогольного опьянения. Он начал требовать у пожилого человека деньги. А когда услышал, что денег нет, стал избивать его и грозился убить.

В этот момент подозреваемый, чтобы защититься, схватил нож и несколько раз ударил нападавшего на него незнакомца. Удары оказались смертельными – мужчина умер на месте. Вот теперь и нужно выяснить, а насколько реальной была угроза, чтобы хозяин квартиры применил нож.