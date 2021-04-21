Красноярцев приглашают на работу на будущие предприятия Арктики Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края приглашают в кадровый резерв для инвестиционных проектов Арктической зоны. До 2037 года туда, по предварительной оценке, потребуется 36,7 тысячи сотрудников. Уже сейчас есть возможность попасть в кадровый резерв. Такое предложение должно заинтересовать, в первую очередь, молодых людей, который только собираются получать профессию или уже завершают образование.

Как сообщает агентство труда и занятости населения края, наиболее востребованными в Арктике являются квалифицированные специалисты. Например, водители (автосамосвала, вахтовых машин, плетевоза, категории С-Е), машинисты дорожно-строительных машин, стропальщики (автокрана) и другие.

Что нужно сделать, чтобы попасть в кадровый резерв. Соискатели должны заполнить анкету на интерактивном портале агентства или обратиться в свой центр занятости населения. Все анкеты будут переданы работодателям для проведения отбора и принятия итогового решения о включении в кадровый резерв.

В Красноярском крае в состав Арктической зоны входят Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Туруханский район и 10 поселков Эвенкийского муниципального района.