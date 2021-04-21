Погода в Красноярске на 21 апреля 2021: ожидается потепление до +3 градусов и осадки Фото: Мария ЛЕНЦ

Непогода задержится в городе еще на некоторое время. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 21 апреля 2021 года.

По данным гидрометцентра, в Красноярске 21 апреля днем температура поднимется максимум до +3 градусов. Ожидается пасмурная погода, дождь и снег. При этом синоптики обещают полный штиль. Ветра не будет до вечера. Атмосферное давление – 744-747 мм рт.ст. Ночью осадки наконец прекратятся, а температура опустится до -4 градусов.

По данным Яндекс. Погоды, утром 20 апреля ожидается 8-градусный мороз и небольшие порывы ветра до 3-4 метров в секунду. Днем синоптики, в отличие от коллег, обещают отсутствие осадков, переменную облачность и +2 градуса. Вечером же похолодает до -1 градуса.

Ночью вновь в Красноярск придут заморозки. Температура опустится до -6 градусов. Осадков не будет. Атмосферное давление составит - 749-751 мм рт.ст.