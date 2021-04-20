В 2021 году средний размер взятки в Красноярском крае составил 886 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник на пресс-конференции озвучил средний размер взятки в регионе. Глава ведомства подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из важнейших направлений в работе.

Он рассказал, что в 2021 году число пресеченных коррупционных преступлений увеличилось на 46%. Средний размер взятки увеличился на четверть и составил 886 тысяч рублей. Роман Тютюник добавил, что вырос и «статус» фигурантов:

- Заместитель управляющего Отделения Пенсионного Фонда России по краю, заместитель начальника МУ МВД России «Красноярское», глааы Козульского района, которые в настоящее время находятся на рассмотрении

За 3 месяца текущего года было выявлено 224 коррупционных преступления, 25 фактов взяточничества. При этом взяток в крупном и особо крупном размерах – 10.

Также истекший период 2021 года к уголовной ответственности за коррупцию привлекли более 50 человек.