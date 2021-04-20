ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки

ВТБ поддерживает решение распространить действие семейной ипотеки для граждан, желающих построить собственный дом, и будет готов подключиться к выдаче кредитов по новой программе.

«Для ВТБ основным приоритетом работы всегда была возможность обеспечивать гражданам доступные ставки, чтобы решить свой жилищный вопрос. В России рынок индивидуального строительства пока занимает небольшую долю рынка, но является потенциально перспективным, поэтому, на наш взгляд, господдержка поддержит как граждан, так и строительный сектор. Такой шаг ведет к унификации клиентских сегментов и объединяет их в одну программу, что упростит процесс оформления ипотеки», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

ВТБ считает решение о расширении условий программы своевременным, так как оно поможет сделать доступной низкую ставку именно для семей, готовых самостоятельно построить дом. «Во многих случаях это будет гораздо выгоднее покупки готового объекта и позволит не увеличивать финансовую нагрузку семьи. Особенно актуальной для родителей с детьми будет льготная ставка в рамках программы», – подчеркнул Михаил Сероштан.

В рамках программы семейной ипотеки ВТБ выдал по ней более 32 тысяч кредитов почти на 94 млрд рублей. В первом квартале 2021 года было выдано еще 2,4 тысячи кредитов.

Ранее ВТБ выступил с инициативой объединить многочисленные федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с четким набором критериев и сегментацией по клиентам.