Фото: скрин из видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

Трагедия произошла на Железнодорожников в Красноярске сегодня, 20 апреля. Компания мужчин выпивала посреди бела дня. В какой-то момент одному из собутыльников начали поступать претензии от товарищей – его обвинили в краже.

Самый активный оппонент вывел его в коридор, чтобы собственноручно «вершить правосудие». Дело дошло до поножовщины. Пострадавший мужчина дал отпор и выбежал из подъезда на улицу и забежал в ближайший торговый павильон – «Уют». Он попросил у продавца помощи, но скончался до приезда врачей.

Полицейские задержали подозреваемого сразу же. Им оказался 44-летний мужчина. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Задержанный не стал отпираться. Он заявил, что ударил приятеля, после чего тот убежал.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.