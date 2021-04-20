В Красноярске на Водопьянова появится новый сквер Фото: Мария ЛЕНЦ

«ТВК» сообщает, что на разработку проектно-сметной документации нового сквера будет направлено около 1,3 миллионов рублей. Он появится на пересечении улиц 9 мая и Водопьянова в Северном. Всего в Красноярске планируется разбить 10 общественных пространств.

Обустройство территории под сквер анонсировал мэр Красноярска Сергей Еремин:

- Предусмотрели финансы на разработку проектной документации общественного пространства на пересечении ул. Водопьянова-9 Мая. Не буду углубляться в вопросы, которые нам приходилось решать по этому участку. Главное – пространство «забронировано» для создания уютного места отдыха, - цитирует градоначальника «ТВК».

Сквер появится на месте бывшего «Казачьего рынка», который был снесен в 2015 году. С тех пор территория превратилась в пустырь. Однако глава Советского района Дмитрий Дмитриев выражал мнение, что на этой территории должен быть спортивно-парковый комплекс.