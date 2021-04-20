Готовимся к завершению отопительного сезона в Красноярске

22 апреля Сибирская генерирующая компания проводит традиционный Единый день контроля. Тема – подготовка к завершению отопительного сезона.

Жители городов в прямом эфире смогут заявить о проблемах, задать вопросы теплоэнергетикам, высказать свои замечания и пожелания.

В Красноярске Единый день контроля пройдет на медиаплощадках «Комсомольской правды» 22 апреля с 11.00 до 12.00.

Смотреть слушать прямой эфир можно 22 апреля на канале YouTube «Комсомольская правда»- Красноярск, на сайте www.krsk.kp.ru, в соцсетях КП (VK, FB). Задайте свой вопрос заранее, в комментариях к этой новости или прямо во время прямого эфира. Также вопросы можно будет задать по телефону 206-96-16.

Спрашивайте обо всем, что вас волнует! О качестве отопления минувшей зимой, о дате окончания отопительного сезона, о том, что делать, если соседу уже жарко, а вам нормально, о взаимодействии с управляющими компаниями, о правилах расчета платы за отопление и сроках поверки счетчиков на воду.

На общие вопросы теплоэнергетики ответят во время эфира, все адресные проблемы возьмут на контроль и дадут обратную связь, выяснив все детали.

В прямом эфире Единого дня контроля вас ждут:

- Виталий Вандакуров, заместитель директора теплосбытового подразделения СГК в Красноярске;

- Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК;

- Сергей Иванов, генеральный директор «Красноярской теплотранспортной компании».