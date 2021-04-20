В Красноярске юрист оформлял на клиентов вымышленные долги Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярец работал в организации по оказанию юридической помощи. Втайне от начальства, юрист взял два незаполненных бланка с настоящими подписями клиентов и оформил на них долговые расписки на 300 и 500 тысяч рублей с огромными процентами.

Затем мужчина подал на «должников» в суд, чтобы взыскать деньги. Самое интересное, что суд его требования удовлетворил и выдал исполнительные листы на 676 и 834 тысячи рублей.

Шокированные «должники» оспорили решения судов и обратились в полицию, которая взялась за дело и раскрыла предприимчивого юриста. Красноярцам возместили причиненный материальный ущерб.

Подозреваемого же задержали. Против 34-летнего красноярца возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

- В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу, - сообщает МВД по Красноярску.