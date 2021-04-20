В Красноярском крае выявили мошенничество на стоматологии для народов севера Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2018 году образовательное учреждение и организация, занимавшаяся помощью для малочисленных народов севера, заключили государственный контракт на оказание стоматологических услуг представителям коренных народов Красноярского края, живущих в Таймырском Долгано-Ненцком и в Эвенкийском районах. Сумма контракта – более 8 миллионов рублей.

Однако далеко не все деньги были потрачены по назначению. После выполнения работ сотрудники образовательного учреждения составили отчет, где указали объем работ, который выполнен не был. Таким образом, около 1,5 миллионов рублей попали в карманы подозреваемых.

- Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю по материалам УФСБ по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время расследование продолжается, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.