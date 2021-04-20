В Хакасии мужчина убил собутыльника и устроил пожар в доме

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

16 апреля у деревни Новокурск Бейского района Хакасии разгорелся пожар в одном из домов. Во время тушения был обнаружен труп 52-летнего хозяина жилища. Экспертиза показала, что мужчину убили. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Вскоре нашелся подозреваемый. Им оказался 59-летний знакомый убитого. Выяснилось, что в ночь с 15 на 16 апреля мужчины выпивали. В процессе они поругались, и гость схватился за нож. В итоге он ударил собутыльника в живот и перерезал горло. Осознав содеянное, подозреваемый облил бензином доски и поджег, чтобы скрыть следы убийства. Но обмануть следователей не удалось.

- Мужчина задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.