Под Красноярском водитель с дырой в лобовом стекле сбил пенсионерку с 2-летним внуком

Фото: скрин из видео vk.com/gibdd24

В Железногорске 58-летняя женщина гуляла со своим 2-летним внуком, сидевшим в детской коляске. По пути они решили перейти дорогу, но на пешеходном переходе их сбила «Хонда», за рулем которой находился 68-летний местный житель. К счастью, пешеходам удалось избежать серьезных травм. Сейчас они лечатся дома.

В красноярской ГИБДД сообщают, что водитель иномарки был трезв. Он признался, что видел бабушку с внуком, но решил не пропускать их. Но самое интересное было в другом – водитель ехал с сильно поврежденным лобовым стеклом. Оно буквально было пробито насквозь.

Это стало дополнительным фактором, спровоцировавшим аварию. Поврежденное стекло сильно ограничило поле видимости, считают дорожные полицейские.

В железногорских пабликах сообщали, что лобовое стекло водителю пробила сосулька, но он не стал утруждать себя заменой.

- Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства данного происшествия, - резюмировали в пресс-службе ведомства.