Погода в Красноярске на 20 апреля 2021: похолодание до -8 градусов и сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

В город приходит серьезное, практически зимнее похолодание. «Комсомолка» рассказывает, какой будет погода в Красноярске на 20 апреля 2021.

По данным гидрометцентра, в Красноярске 20 апреля 2021 года днем ожидаются суровые 0 градусов. Вместе с холодом в город придут обильные осадки – снег с дождем, а также ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - 739 мм рт.ст.

Ночью в Красноярске наступит настоящая зима. Синоптики обещают похолодание до – 8 градусов. Будет пасмурно, но осадки прекратятся. Ослабнет и ветер – до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды несколько отличается. Утром ожидается -4 градуса и солнце, без осадков. Днем «потеплеет» до -2 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, а дождя и снега не будет. Зато придет ветер с порывами до 6 метров в секунду. Ночью похолодает до -8 градусов, будет ясно, а ветер ослабнет до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – от 746 до 749 мм рт.ст.