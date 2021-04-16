В Красноярске на Ярыгинской набережной внезапно скончался мужчина

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15 апреля в «Белых Росах» на правобережной набережной обнаружили тело мужчины. Скорая помощь пыталась помочь красноярцу, но было слишком поздно, им оставалось лишь констатировать смерть.

Прибывшие к месту происшествия полицейские, по словам очевидцев, не нашли признаков насильственной смерти. По всей видимости, мужчине резко стало плохо. После приезда медиков тело быстро увезли в морг. Сейчас выясняются причина смерти и все обстоятельства случившегося.

Добавим, что это уже не первый случай смерти на улице в Красноярске. Ранее в Кировском районе у магазина скончалась женщина.

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Как рассказала очевидица, 73-летняя женщина гуляла с мужем, ей внезапно стало плохо, она упала прямо под окнами дома, а через некоторое время умерла на глазах своего супруга. (подробнее)