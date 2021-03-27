«Рядом с телом гуляли дети»: на правобережье Красноярска женщина скончалась прямо на улице

Фото: Facebook Евгения Елизарьева

Шокирующий случай произошел на улице Академика Павлова в Кировском районе Красноярска. Как рассказала очевидица, 73-летняя женщина гуляла с мужем, ей внезапно стало плохо, она упала прямо под окнами дома, а через некоторое время умерла на глазах своего супруга.

Красноярка добавила, что скорая помощь изначально приехала к пенсионерке, но затем почему-то развернулась и уехала, хотя женщина была еще жива. Она предположила, что автомобиль просто не смог подъехать к дому.

Полиция, по ее словам, также не торопилась забирать тело. В итоге труп пролежал на улице больше часа неприкрытым, а в это время мимо проходили люди, среди которых были и дети.

Быстрее всех на место происшествия приехала машина судебно-медицинской экспертизы. Но специалисты не могли трогать тело до приезда полиции. Забрали труп только после того, как прибыл участковый.

Рядом с умершей женщиной все это время стоял ее муж и еще один мужчина. Сейчас красноярские полицейские проводят проверку и разбираются в обстоятельствах трагедии.