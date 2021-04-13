В Красноярский край поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана новосибирским центром вирусологии и биотехнологий «Вектор». Сейчас 4 860 доз находятся на складе «Губернских аптек» в Красноярске, но вскоре партию отправят в отдаленные поселки севера Красноярского края.

До этого в регион поступала только вакцина «Спутник V» от центра имени Н.Ф. Гамалеи. Однако специалисты сталкивались с трудностями доставки препарата в отдаленные районы из-за специфических условий хранения. Дело в том, что вакцина должна находиться в спецкамерах при температуре не выше -18 градусов. «ЭпиВакКорона» же менее требовательна – эта вакцина хранится при температуре от +2 до +8 градусов.

В краевом минздраве добавляют, что на выходных в регион также поступило еще 9 тысяч доз «Спутника V».

Отметим, что губернатор Александр Усс лично обратился в минздрав, чтобы обеспечить север края новой вакциной:

- Нам необходимо прививать население не только крупных городов и поселков края от коронавирусной инфекции, но и жителей отдаленных территорий. Вакцина от центра «Вектор» поможет нам упростить процесс доставки и более оперативно провести прививочную кампанию на севере региона, - сказал глава региона.