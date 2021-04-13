Из автосервиса под Красноярском украли 20 ключей от автомобилей Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось в поселке Солонцы в Емельяновском районе. В полицию обратился 35-летний директор автосервиса. Он рассказал, что кто-то проник в здание автосервиса и украл электроинструменты, ключи от 20 машин и жесткий диск компьютера. Сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что неизвестные отжали двери и вошли в автосервис. На месте кражи были обнаружены следы рук, обуви, взлома, а также фонарик и кусачки.

- Следователи МО МВД России «Емельяновский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.

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