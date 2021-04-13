В Красноярске разграбили «поющий» фонтан у Театральной площади

Фото: мэрия Красноярска

Предположительно кража произошла на минувших выходных – 10-11 апреля. В самом сердце города на Театральной площади кто-то украл из домика, в котором переодеваются рабочие, личные вещи, спецодежду, инструменты и оборудование для фонтанов, сообщают в мэрии Красноярска. Сейчас ведется розыск подозреваемых.

Напомним, что сейчас фонтаны готовят к запуску. В них откачивают воду, устанавливают запорную арматуру и собирают металлоконструкции.

Сотрудники Службы эксплуатации фонтанов успокоили красноярцев. По их словам, кража никак не помешает запуску сооружений. Специалисты постараются привести фонтаны в рабочее состояние в срок.

В городской администрации передают, что фонтаны запустят традиционно к 9 мая.

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Работы проводят специалисты организаций и предприятий, которые эксплуатируют фонтаны. Самые крупные водные сооружения города обслуживают по муниципальному контракту. (подробнее)