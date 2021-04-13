В Красноярском крае за год цены на потребительском рынке выросли на 5,5% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в марте цены увеличились за месяц на 0,4%, с начала года – на 1,9%, за 12 месяцев – на 5,5%, сообщает Красноярскстат.

За год значительное увеличение цена (на 20% и более) наблюдалось по 25 товарам:

Продовольственные товары

- картофель – 94,1%;

- свекла – 40,9%;

- сахар-песок – 46,6%;

- яйца куриные – 36,6%;

- лососевая икра – на 32,7%;

- подсолнечное масло – 32,3%;

- гречневая крупа – 31,6%;

- геркулес – 29,1%;

- бананы – 27,6%;

- морковь – 25,3%.

Непродовольственные товары

- металлочерепица – 48,6%;

- обручальное золотое кольцо – 43,1%;

- одноразовые шприцы – 31,4%;

- сульфацетамид – 30,8%.

- газовое топливо – 29,9%;

- электронный термометр – 29,6%;

- линекс – 27,8%;

- анальгин – 23,6%;

- дрова – 23,6%;

- троксерутин – 23,;%;

- хлоргексидин – 22,8%;

- йод – 22,1%;

- бромгексидин – 21,5%;

- безртутный термометр – 20,5%;

- поливитамины без минералов – 20,3%.

Сильно понизилась цена за год лишь на 3 товара:

- чеснок – 17,5%;

- белокочанная капуста свежая – на 13,%%;

- полет в самолете в салоне экономкласса – 12,9%.