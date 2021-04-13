В Красноярском крае за год цены на потребительском рынке выросли на 5,5%
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае в марте цены увеличились за месяц на 0,4%, с начала года – на 1,9%, за 12 месяцев – на 5,5%, сообщает Красноярскстат.
За год значительное увеличение цена (на 20% и более) наблюдалось по 25 товарам:
Продовольственные товары
- картофель – 94,1%;
- свекла – 40,9%;
- сахар-песок – 46,6%;
- яйца куриные – 36,6%;
- лососевая икра – на 32,7%;
- подсолнечное масло – 32,3%;
- гречневая крупа – 31,6%;
- геркулес – 29,1%;
- бананы – 27,6%;
- морковь – 25,3%.
Непродовольственные товары
- металлочерепица – 48,6%;
- обручальное золотое кольцо – 43,1%;
- одноразовые шприцы – 31,4%;
- сульфацетамид – 30,8%.
- газовое топливо – 29,9%;
- электронный термометр – 29,6%;
- линекс – 27,8%;
- анальгин – 23,6%;
- дрова – 23,6%;
- троксерутин – 23,;%;
- хлоргексидин – 22,8%;
- йод – 22,1%;
- бромгексидин – 21,5%;
- безртутный термометр – 20,5%;
- поливитамины без минералов – 20,3%.
Сильно понизилась цена за год лишь на 3 товара:
- чеснок – 17,5%;
- белокочанная капуста свежая – на 13,%%;
- полет в самолете в салоне экономкласса – 12,9%.