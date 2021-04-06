В Красноярске начали «будить» фонтаны, но заработают не все. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске начали готовить к запуску фонтаны. Процесс расконсервирования небыстрый, требует скрупулезности. Во-первых, нужно снять защитные конструкции над чащами там, где они есть. Очистить сами чаши от накопившегося мусора. Во-вторых, предстоит демонтировать элементы иллюминации, после чего специалисты проверят электрооборудование.

И как только погода станет устойчиво теплой, начнут проверять и прочищать механизмы и трубопроводы. Ближе к маю пробный запуск в тестовом режиме. И затем в назначенный день, как правило, накануне 9 мая, торжественное открытие. Главное мероприятие проходит на театральной площади, под удары Биг-Бена вверх устремляются струи воды. В общем, все, как любят красноярцы.

Фото: пресс-служба администрации города

Работы проводят специалисты организаций и предприятий, которые эксплуатируют фонтаны. Самые крупные водные сооружения города обслуживают по муниципальному контракту. На средства из бюджета сейчас содержат 29 городских фонтанов. Этим занимаются специалисты МП «Управление зеленого строительства».

Однако запускать в этом году будут не все конструкции. Пропускает нынешний сезон «Реки Сибири» на Театральной площади – его ждет глобальная реконструкция. Как раз разрабатывается проектная документация. Он попал в программу благоустройства 2021 года. За его преображение проголосовали жители города.

Также плановый ремонт ждет и фонтан «Северное сияние» в сквере Ряузова в микрорайоне Солнечный. Работы там начнутся уже на следующей неделе. Фонтан был открыт в 2012 году, он цветомузыкальный, внутри расположена дорожка, по которой можно гулять. В центре установлена скульптура «Северный олень, зацепивший рогами солнце».

В администрации города добавили, что большая часть красноярских фонтанов была построена в городе 20 – 25 лет назад. Тогда водные сооружения возводили на средства спонсоров, зачастую даже без разработки проектов. Теперь для поддержания фонтанов в работоспособном состоянии их начинают системно ремонтировать.