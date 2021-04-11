На севере Красноярского края ожидается штормовой ветер до 25 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным гидрометцентра, с 12 апреля по ночь 13 апреля на юге Таймыра ожидаются порывы южного штормового ветра – до 25 метров в секунду и метель. Сложная погодная ситуация ожидается и в Туруханском районе. Там 12 апреля синоптики обещают западный ветер с порывами 15-18 метров в секунду.

В южных и центральных районах Красноярского края критических погодных изменений не будет. При этом, специалисты ожидают появление гололедицы.

МЧС по краю призывает красноярцев к осторожности на дорогах, и, по возможности, не выезжать за пределы своих населенных пунктов.

- При усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду вблизи недостроенных зданий и сооружений, не стойте под опорами линий электропередач. Помните о правилах пожарной безопасности: сильный ветер способствует быстрому распространению огня - не проводите сварочные работы и пресекайте детскую шалость с огнем, - добавили в МЧС по Красноярскому краю.

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