Из-за снегопада в аэропорту Якутска отменили прибытие пяти рейсов

Фото: aeroport-yakutsk.ru

В списке задержанных авиарейсов – два из Москвы, а также по одному из Новосибирска, Санкт-Петербурга, и Владивостока, авиакомпаний «Якутия» и S7. Свою работу воздушная гавань столицы республики начнет 12 апреля в 04:00 утра по местному времени, сообщает пресс-служба аэропорта Якутск.

Всему виной сильнейший снегопад, обрушившийся на Якутск накануне, и продолжающийся по сей день. Кроме того, в республиканской столице сейчас бушует сильный северо-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду, а температура воздуха составляет около -5 градусов.

По данным гидрометцентра, 12 апреля снегопад в Якутске ослабнет, но не прекратится. Также немного стихнет ветер, а воздух прогреется до -3 градусов. «КП-Красноярск» следит за развитием событий.

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