В Красноярске прокуратура организовала проверку после пожара в ТЦ «ПокровSky» Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что 10 апреля из ТЦ «ПокровSky» на Мартынова, 12 в Центральном районе Красноярска эвакуировали почти 500 человек. Всему виной короткое замыкание в электровентеляционной трубе.

Все закончилось хорошо. Не произошло ни серьезного возгорания, ни даже задымления. Все эвакуированные посетители и работники центра отделались легким испугом – никто не пострадал. Однако красноярская прокуратура заинтересовалась инцидентом.

- В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены на контроль прокураторы края, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в торговом центре Красноярска: горит «ПокровSky»

Изначально на месте работали 5 автоцистерн и 20 человек. Затем их количество увеличилось до 8 единиц техники и 25 человек личного состава. (подробности)