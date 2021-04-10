Пожар в торговом центре Красноярска: горит «ПокровSky» Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожар произошел в одном из торговых центров Красноярска сегодня, 10 апреля. Сообщение на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступил в 17:24 по местному времени. Очевидцы сообщили, что загорелась обшивка торгового центра «ПокровSky» на Мартынова, 12. Из здания оперативно были эвакуировани и вышли самостоятельно около 450 человек, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений на объект ранг пожара был понижен. Изначально на месте работали 5 автоцистерн и 20 человек. Затем их количество увеличилось до 8 единиц техники и 25 человек личного состава. Вскрыли обшивку и обнаружили, что возгорание произошло в вентиляционной трубе. Общая площадь составила 15 квадратных метров. Локализовать огонь удалось в 18:03.

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